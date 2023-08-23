Байконур, Казахстан, 23 августа, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-24» в ночь на 23 августа стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Трансляция запуска велась на официальном сайте Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Через двое суток после старта грузовой корабль сблизится с Международной космической станцией (МКС). Стыковка запланирована на пятницу на 06:50 по московскому времени.

На МКС «Прогресс МС-24» доставит около двух с половиной тонн грузов, из которых 500 килограммов — топливо дозаправки, 420 литров питьевой воды и 1535 килограммов различного оборудования и материалов. Также корабль доставит продукты питания для российских космонавтов.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа после полугода работы на Международной космической станции завершился полёт корабля «Прогресс МС-22». Грузовой корабль вывели с орбиты, после чего он пошёл в атмосферу, а несгоревшие части корабля упали в несудоходном районе в южной части Тихого океана.