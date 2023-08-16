Симферополь, 16 августа, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Одним из потенциальных названий будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может стать «Мир без Зеленского». Об этом заявил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — «Мир без Зеленского». Но это точно будет не «Мир Зеленского». Он заигрался в реалити-шоу «Слуга народа», не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства», — сказал РИА Новости глава крымского парламента.

Константинов заверил, что киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, а секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова назвал в нынешнем «политическом мире абсолютным нолём».

«Слова Данилова нельзя воспринимать всерьёз. Он часть информационного словоблудия, которое использует киевская хунта во главе с Зеленским, пытаясь отвлечь местное население от насущных проблем», — добавил Константинов.

По мнению спикера, главная проблема в том, что Украина «покрылась сетью кладбищ» — сотни тысяч убитых, сотни тысяч семей остались без своих кормильцев. И всем людям нужно ответить, объяснить, почему не были выполнены Минские соглашения, когда имелся шанс сохранить страну.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленского из-за отсутствия соответствующей подготовки и неспособности ответить на удары российской армии назвали жабой из грязи, которая допрыгнула до президентского кресла. С таким сравнением украинского лидера выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что Россия нанесла удары по Ивано-Франковщине, идёт в наступление на Купянск, Лиман и Харьков, а Зеленский сделать ничего не может.