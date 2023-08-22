Белгород, 22 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел украинских войск. Об этом 22 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района», — написал он.

Гладков уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. При этом в одном из частных домовладений выбило окна и посекло фасад здания с забором, также получила повреждения линия газоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа украинские военные обстреляли посёлок Пришиб в Михайловском районе Запорожской области. В результате этого никто не пострадал, получили повреждения четыре автомобиля.

До этого в результате обстрела посёлка Днепряны в Херсонской области со стороны ВСУ получило повреждение здание школы. Пострадавших в результате обстрела нет.