Штат Калифорния, США, 20 августа, 2023, 04:40 — ИА Регнум. В ночь на понедельник, 21 августа, на территории американского штата Калифония готовятся к возможным последствиям от удара урагана «Хилари». Власти США ожидают катастрофических оползней и наводнений, сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия урагана в США

«Президент США Джо Байден получил брифинг от высокопоставленного персонала о последних планах готовности к урагану «Хилари» и работе его команды вместе со штатом и местными агентствами перед штормом», — уточнил пресс-пул.

По последней информации Национального центра США по слежению за ураганами, удар «Хилари» по Калифорнии придётся в ночь на 21 августа. В воскресенье, 20 августа, ожидаются сильные порывы ветра и осадки.

Впервые в истории власти южной Калифорнии выпустили предупреждение о тропическом шторме с приходом этого урагана, проинформировал телеканал CBS News.

Мощность урагана понижена с четвёртой до второй категории, несмотря на это власти продолжают подготовительные работы перед ударом стихии в связи с сохраняющимися рисками наводнений, оползней, селевых и грязевых потоков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля гроза с порывами ветра около 100 км в час прогремела над Вашингтоном. Ураганный ветер, сопровождавшийся сильным ливнем, повалил несколько десятков деревьев. Упавшие деревья повреждали автомобили, здания и блокировали автодороги.

В столице США без энергоснабжения остались около 200 тыс. потребителей. Разгул стихии метеорологи связали с несколькими днями аномально сильной жары.