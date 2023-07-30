Вашингтон, 30 июля, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Гроза с порывами ветра около 100 километров в час прогремела над столицей США, городом Вашингтоном. Об этом 29 июля сообщает метеорологическая служба газеты Washington Post.

U.S. Air Force Ураган

Ураганный ветер, сопровождавшийся сильным ливнем, повалил несколько десятков деревьев. Упавшие деревья повреждали автомобили, здания и блокировали автодороги. Утверждается, что скорость ветра во время удара стихии составила от 96,5 до 136,8 км/ч.

По данным мониторингового ресурса PowerOutage. US, в Вашингтоне остались без энергоснабжения около 200 тысяч потребителей. Разгул стихии метеорологи связывают с несколькими днями аномально сильной жары. Температура воздуха в течение недели составляла в Вашингтоне +37 градусов, на фоне высокой влажности такая температура воспринималась как +40 с лишним.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало о шести погибших в результате урагана в Марий Эл. Трое взрослых и трое детей погибли во время отдыха на диком пляже. Ещё 16 человек пострадали.

Кроме того, из-за разгула стихии было обесточено 36 тысяч потребителей. Над восстановлением энергоснабжения работают больше 39 бригад. Предполагается, что электроэнергия будет восстановлена в течение суток.