Горловка, ДНР, 15 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Два кластера федерального проекта «Профессионалитет» заработают в Донецкой Народной Республике (ДНР) с 1 сентября. Кластер «Педагогика» будет содействовать увеличению числа воспитателей и педагогов начальной школы, а также повышению качества их подготовки. А направление «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» позволит готовить специалистов по направлению «Информатика и вычислительная техника» для предприятий республики, работающих в отрасли СМИ и коммуникационных технологий.

Федеральный проект «Профессионалитет» Федеральный проект «Профессионалитет» начинает работать в ДНР

«В России этот проект стартовал в 2022 году. Он предполагает подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным на предприятиях профессиям и специальностям в рамках обучения в организациях среднего профессионального образования. При этом условия подготовки и обучения максимально приближены к реальным условиям производства», — отметила зампредседателя правительства ДНР Лариса Толстыкина. В 2024 году в республике запланировано создание еще двух кластеров — «Сельское хозяйство» и «Металлургия».

Помимо ДНР, к участию в программе «Профессионалитет» национального проекта «Образование» уже подключились еще 67 регионов страны. Более чем 925 колледжей и техникумов обучают студентов по ускоренным программам, сформированным на основе конкретных запросов свыше 900 предприятий-работодателей. Занятия ведут по самым востребованным специальностям с учётом специфики экономики регионов. Уже на первом курсе у ребят начинается практика: сначала — в специализированных высокотехнологичных лабораториях, а затем — оплачиваемая — в реальных условиях. Таким образом за короткий срок студенты становятся молодыми специалистами с гарантированным трудоустройством на хорошо оплачиваемую работу.

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По словам проректора Института развития профессионального образования Оксаны Бондарь, к примеру, в Ульяновском авиационном колледже на некоторые IT-специальности был конкурс восемь человек на место. «Это дети с высокими оценками в школе. Просто они выстроили свою жизненную траекторию так, что рассчитывают быстро получить профессиональное образование и далее работать. Это первый путь. А второй — продолжить получение образования. Сейчас у многих колледжей есть договоры с высшими учебными заведениями, которые также идут в связке с работодателями, заинтересованными в повышении компетенций своих сотрудников», — сказала Бондарь.

Быстро получить образование и начать карьеру можно по целому ряду направлений, объединенных в кластеры: машиностроение (с учетом авиа− и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт.

Например, Алтайский политехнический техникум готовит специалистов для отрасли машиностроения. В основном это предприятия оборонно-промышленного комплекса — Алтайский завод прецизионных изделий и Барнаултрансмаш. В 2023 году планируется принять 100 человек.

«Больше всего желающих поступить в наш техникум на специальности «Мастер по ремонту автомобилей» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля». Это две основные топовые профессии. Сейчас уже наблюдается конкурс среди абитуриентов. В среднем четыре человека на место», — отметила заместитель директора по учебно-методической работе Алтайского транспортного техникума Елена Лебедева.

Для мастерских алтайского политеха, в которых студенты получат практические навыки, будет приобретено оборудование по металлообработке: станки с числовым программным управлением, которые используются на предприятиях Алтайского края.

Мастерские и лаборатории позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. В этом ребятам помогают наставники. В 2022 году 9 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание, и кураторов повысили свою компетенцию для реализации мероприятий «Профессионалитета».

По признанию повара-кондитера — выпускника Севастопольского колледжа сервиса и торговли 2023 года Егора Попова — все, чему учили педагоги, на работе пригодилось

«Когда мы приходим на работу, нам поступает заказ: сделать 200 печений, булок. И навыки, которые нам дали преподаватели, нам очень сильно помогают в том, что мы очень быстро и ловко справляемся с замесами теста, с раскаткой теста», — рассказал Егор Попов. Всего в 2023 году колледж сервиса и торговли окончили 163 студента. Из них 47 получили диплом с отличием.

Ксения Лобанова после 9-го класса выбрала обучение в Кемеровском коммунально-строительном техникуме имени В. И. Заузелкова. Она отмечает, что на специальность «управление качеством продукции, процессов и услуг» поступала неосознанно, но сейчас нисколько не жалеет о своём выборе.

Обучаясь на 3-м и 4-м курсах, Ксения проходила практику на заводе «Кемеровохиммаш» — филиал АО «Алтайвагон», где получила большой профессиональный опыт в отделе технического контроля. По окончании практики, за которую Ксения получила отметку «отлично», от работодателя поступило предложение о трудоустройстве.

«Я немного сомневалась на счет принятия предложения о трудоустройстве, но, когда проходила защита диплома, присутствующие сотрудники завода, похвалив меня, отмели все сомнения — я решила работать на заводе. Меня ждут с заявлением уже в августе», — рассказывает Ксения.

Проректор Института развития профессионального образования Оксана Бондарь отмечает, что практически все участники программы «Профессионалитет» прошли производственную практику, побывали на предприятиях. Также, по её словам, у студентов есть условия для получения дополнительных навыков во время обучения в колледже.

«Сейчас изменен и формат дипломов выпускников. В нем будет QR-код, с помощью которого можно ознакомиться со всеми его компетенциями, полученными в процессе обучения. Молодой специалист сможет показать работодателю свой спектр знаний», — говорит она.

Продемонстрировать свои знания и умения студенты могут на специальных всероссийских мероприятиях по профессиональному мастерству — чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий. В Республике Алтай победителем регионального чемпионата «Профессионалы» федерального проекта «Профессионалитет» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» стал студент Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий Леонид Лазарев.

Министерство образования и науки Республики Алтай Леонид Лазарев стал победителем регионального чемпионата по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

«На этом чемпионате увидел реальные задания, с которыми в будущем столкнулся бы на практике. Было сложно, но я собрался и справился со всеми заданиями. Участие в чемпионате — это вызов самому себе и своей нервной системе, мои руки и голова знают, как работать с техникой в гараже и на поле, а вот в условиях соревнований — это новый опыт, с которым я с достоинством справился», — рассказал Леонид.

В соревнованиях могут принять участие студенты колледжей и техникумов и юниоры — школьники от 14 лет. Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник, который принимает участие во всех мероприятиях, включая оценку работ. Победители и призеры смогут пройти стажировку на базе предприятий — партнеров чемпионатного движения, иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве.

Финал чемпионата высоких технологий пройдет 18–22 сентября 2023 года в Великом Новгороде. Финал чемпионата «Профессионалы» — с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, «Профессионалитет» стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Сделать отечественное среднее профессиональное образование соответствующим требованиям экономики и запросам рынка труда помогает нацпроект «Образование». Ожидается, что к концу 2024 года все регионы России обновят инфраструктуру учебных заведений, внедрят гибкие практико-ориентированные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

С 1 января этого года в проекте «Профессионалитет» могут участвовать представители малого и среднего предпринимательства (МСП), а для поддержки российских компаний 1 января в силу вступил долгожданный закон об инвестиционном налоговом вычете, поддерживающий образовательные организации, в том числе колледжи и техникумы. Узнать больше о федеральном проекте, колледжах и компаниях-участниках можно на портале ЯПРОФ. РФ.