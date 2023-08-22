Оренбург, 22 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В Оренбурге 22 августа стартовал Международный конгресс членов молодёжных крыльев политических партий. На нём 80 представителей молодежных крыльев российских и иностранных политических партий обсудят глобальные вызовы современности, сообщили в Минобрнауки

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Мероприятие организовано Международным молодежным центром РУДН при поддержке Минобрнауки. В нём принимают участие 30 российских и иностранных политических партий, включая представителей 23 зарубежных стран. Одна из ключевых задач конгресса — создание условий для диалога и установления контактов между молодежными политическими партиями России и мира.

«Сегодня, когда ситуация в мире серьезно осложнилась вследствие деструктивной линии государств коллективного Запада, весьма востребованы усилия тех, кто способен внести полезный вклад в выработку созидательных стратегий международного развития. В этом контексте все более значимую роль играет межпартийная дипломатия, включая ее молодежное измерение», — обратился к участникам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На конгрессе обсудят роль политических партий и законодательных органов в процессе строительства многополярного миропорядка, значение молодёжных крыльев политических партий и международного межпартийного сотрудничества, а также проблемы экологии, демографии и бедности.

В обращении к делегатам глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание, что в основе формирования новой картины мира должны быть заложены интересы всех государств. Он выразил уверенность, что именно в процессе межпартийного общения и коллективного обсуждения молодыми поколениями современных вызовов зарождаются будущие их решения.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в свою очередь поддержал проведение Конгресса и указал на особую значимость мероприятия.

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова отметила, что такие международные встречи помогают выстроить крепкие дружеские связи между людьми и государствами в целом. Она отметила, что Минобрнауки ежегодно проводит и поддерживает свыше 70 мероприятий в сфере международного молодежного сотрудничества. Участие в этих событиях принимают более 5 тысяч российских и иностранных студентов. На международных молодежных форумах молодые люди обмениваются идеями и проектами, опытом, находят единомышленников. Петрова добавила, что конгресс в Оренбурге собрал прогрессивных представителей молодого поколения, неравнодушных и готовых становиться соавторами будущего через диалог с государством и обществом, через законодательные инициативы, личное деятельное участие в различных сферах.

Первый заместитель директора международного молодежного центра РУДН Арег Агасарян в свою очередь подчеркнул, что молодежь, особенно политически активная и созидательная, является той движущей силой, которая будет формировать архитектуру нового многополярного мира.

Конгресс продлится до 27 августа. В рамках мероприятия пройдут различные тематические лекции, круглые столы и встречи с представителями госорганов России. Конгресс проходит на полях международного молодежного форума «Евразия Global», его цель — объединение членов молодежных крыльев политических партий для включения молодежи в процесс разработки решений современных вызовов.

Среди делегатов — национальный секретарь молодежного крыла правящей партии Индии «Бхаратия джаната парти» Нингтхуджам Нонгпокнгангбанба, второй заместитель председателя Исламской политической партии Ирана «Моталефех» по международным делам Тинаитехрани Мохаммад Махди, заместитель руководителя молодежного крыла Партии народной справедливости Малайзии Мухаммад Камил Абдул Муним, председатель Молодежной лиги правящей партии Демократической Республики Конго «Союз за демократию и социальный прогресс» Кристиан Луму Лукуса, национальный секретарь Итальянской коммунистической федерации молодежи Маттео Поире, секретарь по вопросам молодежи Национального исполнительного комитета мексиканской партии «MORENA» Алехандро Поррас Марин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 августа направил приветственную телеграмму участникам VIII Международного молодёжного форума Евразия Global. Глава государства отметил, что всех участников форума объединяет глубокий, неподдельный интерес к общемировым проблемам, приверженность высоким духовно-нравственным ценностям, идеалам свободы, добра и справедливости.