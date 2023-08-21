Москва, 21 августа, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VIII Международного молодёжного форума Евразия Global, проходящего в Оренбурге, сообщили 21 августа в Кремле.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Уверен, что форум пройдёт в творческом ключе, а ваши идеи, предложения, концепции обязательно будут реализованы, воплотятся в реальные дела и начинания», — говорится в тексте телеграммы.

Президент также отметил востребованность площадки для делового и дружеского общения молодежи государств Евразии.

Традиционно в форуме принимают участие лидеры молодёжных организаций, журналисты, предприниматели, дипломаты, студенты из разных регионов России и ряда зарубежных стран. А в нынешнем году к этой команде присоединятся школьники — представители «Движения первых».

Путин добавил, что всех участников форума объединяет глубокий, неподдельный интерес к общемировым проблемам, приверженность высоким духовно-нравственным ценностям, идеалам свободы, добра и справедливости.

В конце телеграммы Путин пожелал участникам форума успехов.

Форум Евразия Global продлится до 27 августа. Целью форума стало объединение прогрессивной молодежи различных стран мира, разделяющих ценности равенства, взаимного уважения культур, и формирование конкретных решений насущных вызовов и проблем. Организаторами форума стали Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Оренбургской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дирекция по организации и проведению молодежных форумов». Партнерами Евразия Global стали МИД России и правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом.