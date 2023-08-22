Вашингтон, 22 августа, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что от американских граждан скрывают правду о состоянии Вооружённых сил Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — говорится в сообщении. Он подчеркнул, что действующее американское правительство должно вернуться к идее о переговорах.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналист The Washington Post Ишан Тхарур заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины идёт тяжелее, чем ожидалось, даже учитывая существовавшие до его начала опасения.

Тхарур также напомнил, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли несколько месяцев назад заявлял, что контрнаступление ВСУ окажется медленным и кровавым.