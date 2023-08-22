Штат Калифорния, США, 22 августа, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки провели на юге штата Калифорния первое с марта испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы ARRW, сообщило издание Defense News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По данным источника, 19 августа стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress выпустил разработанную в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon гиперзвуковую ракету AGM-183A.

При этом американские военнослужащие в беседе с Defence News не стали уточнять, прошли ли испытания успешно.

Как передавало ИА Регнум, в марте этого года ВВС США провели неудачные испытания гиперзвуковых ракет ARRW компании Lockheed Martin. Позднее помощник главы Военно-воздушных сил Эндрю Хантер в интервью Bloomberg сообщил, что министерство обороны США отказалось закупать гиперзвуковые ракеты, не показавшие положительного результата.