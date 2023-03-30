Вашингтон, 30 марта, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW компании Lockheed Martin, которые не показали положительного результата на прошедших испытаниях. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на помощника главы ВВС США Эндрю Хантера.

Petrică Mihalache Пуск ракеты

Хантер пояснил, что ВВС намерены провести дополнительные испытания ракет, чтобы собрать больше данных.

Испытания проводили два раза, последний раз — 13 марта у побережья южной части штата Калифорния. Пуск осуществил бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США намерено закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл на слушаниях в Конгрессе заявил, что испытания гиперзвукового оружия успеха не имели.