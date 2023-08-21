Москва, 21 августа, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram испытывает временные сложности с работой его дата-центра в Европе. В Роскомнадзоре подтвердили, что вечером 21 августа в работе приложения произошёл сбой.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 августа многие пользователи мессенджера пожаловались на сбои в работе приложения. По данным сервиса DownDetector, на 21:00 на сайте зафиксировали более пяти сотен обращений.

Более половины обратившихся сообщили, что мессенджер на запускается, а также не может подключиться к Сети или серверу.