Москва, 21 августа, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Многие пользователи приложения Telegram 21 августа стали жаловаться на сбои в его работе. Об этом сообщил сервис DownDetector.

Сергей Коньков/ТАСС

По данным на 21:00 на сайте зафиксировали более 500 обращений. Более половины сообщили, что мессенджер не запускается, также пользователи сообщают, что приложение не подключается к Сети или серверу.

Как сообщало ИА Регнум, основатель Telegram Павел Дуров 14 августа сообщил, что в приложении начала работать функция сторис, которая будет бесплатной для всех пользователей. Он также объявил, что за десять лет работы мессенджера его пользователями стали 800 млн человек.

Дуров добавил, что планирует вывести приложение за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях. Сторис стала одним из шагов в этом направлении.