Реутов, Московская область, 21 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем в городе Реутове в Московской области, сообщил 21 августа РЕН ТВ.

Софья Сандурская/ТАСС

Столкновение двух транспортных средств произошло на Юбилейной улице. На дорогу, по которой двигался мотоцикл, выехал BMW.

Водитель иномарки не пропустил мотоциклиста, в результате тот врезался в машину. Мотоцикл отбросило в сторону, при этом его водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827813" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП в Реутове с мотоциклистом

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в Калининском районе Санкт-Петербурга 50-летний мотоциклист, находясь за рулём Harley-Davidson, врезался в бетонную стену и погиб. Правоохранители начали проверку с целью выяснить подробности ДТП.

В конце июля в районе Люблино в Москве произошла дорожная авария с участием мотоциклиста. Мотоцикл на перекрёстке врезался в легковую машину во время совершения ею левого поворота. От удара водитель и пассажир мотоцикла перевернулись в воздухе и упали на асфальт.