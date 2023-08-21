Москва, 9 августа, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны сбили над Москвой два боевых беспилотных летательных аппарата. Об этом в ночь на 9 августа сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО (системой противовоздушной обороны. — прим. редакции)», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

По словам мэра столицы, один беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. Он добавил, что на данный момент информации о пострадавших от падения обломков нет.

На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 6 августа, силы ПВО уничтожили на подлёте к Москве беспилотный летательный аппарат. По словам Сергея Собянина, инцидент произошёл в 11:00 по московскому времени.