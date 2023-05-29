Москва, 29 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Инфраструктура «Почты России» готова к старту в рамках эксперимента по дистанционной продаже вина, сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

«Сотрудники Почты подготовили всё необходимое к запуску — определили в логистических объектах зоны для хранения вина в соответствии с законодательством, подготовили оборудование для транспортировки в пилотные регионы», — отметили в пресс-службе.

Уточнятся, что компания активно взаимодействует с производителями вина, регуляторами, другими игроками, чтобы учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента.

Делегация комитета по экономической политике Госдумы посетила логистический центр «Почты России» в Новой Москве, где будет храниться вино. Чиновники осмотрели зону, где компания оборудовала отдельное пространство с постоянным температурным режимом, благоприятным для хранения вина. Так продуманы логистические цепочки доставки российских вин от производителя или торгового дома до потребителю. Почтовый оператор также разработал проект специализированного сайта-витрины для проведения эксперимента по дистанционной продаже вина.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство на заседании 7 апреля одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина. Это планируется делать через сайт «Почты России» с 1 ноября. Проведение эксперимента намечено с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. При этом в Минпромторге полагают, что такая инициатива позволит сократить объёмы контрафактной и фальсифицированной продукции в интернете.