Москва, 14 марта, 2023, 11:46 — ИА Регнум. «Почта России» намерена до осени 2023 года запустить сервис срочной доставки посылок во всех городах России, в которых проживает свыше 500 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM «Почта России»

Сейчас данный сервис запущен более чем в 1,5 тыс. отделениях в 16 крупных городах России. Этой услугой воспользовались свыше 1,5 млн клиентов.

Уточняется, что половину всех заявок на эту услугу оставляют клиенты в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Екатеринбурге и Краснодаре. Так, «Почта России» доставляет посылки из отделений получателям на дом как при помощи собственных курьеров, так и при помощи логистических компаний.

Как передавало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») опроверг сведения о возможной эмиграции экс-главы «Почты России» Максима Акимова.