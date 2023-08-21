Москва, 21 августа, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Возле села Синьковка, расположенного под Купянском, идут активные боевые действия, подразделения российской армии продвигаются вперёд, сообщил 21 августа РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Станислав Красильников/ТАСС

«Российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка», — сказал Ганчев.

Он добавил, что противник уже покинул этот населённый пункт, российские подразделения продолжают разбивать отряды противника на подступах к Купянску.

Накануне офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что российские бойцы уничтожили пункт боепитания миномётчиков ВСУ в районе населённого пункта Каменка на купянском направлении. Также российские артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Купянска и миномётный расчёт возле Стельмаховки.

Кроме того, Якимкин сообщил о срыве двух атак ВСУ на российские позиции. Авиация и артиллерия заблаговременно нанесли удары по подразделениям противника, готовящимся наступать.