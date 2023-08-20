Краснодар, 20 августа, 2023, 07:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае температура воды на побережье Чёрного моря на следующей неделе останется достаточно высокой — 27–29 градусов. Также ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Отдых на море

Метеоролог отметил, что, в принципе, и сейчас вода в море тёплая, такой и останется почти до конца августа. Жарко будет и на побережье.

При этом отдыхающим нужно учитывать, что прогнозируется высокий ультрафиолетовый индекс — от 7 до 9. Это значит, что с 11:00 до 15:00 желательно не находиться под палящим солнцем. Комфортный индекс ультрафиолетового излучения (около 4) прогнозируют на побережье Балтийского моря.

Как сообщало ИА Регнум, в выходные 19–20 августа жителей Краснодарского края и Северного Кавказа ждёт аномальная жара до 39 градусов. Чуть ниже, 30 градусов, ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

Жаркая погода будет и на юге Центрального федерального округа: в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Там будет 30 градусов и выше.

Также, по прогнозам метеоролога, очень жарко будет в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях. С середины следующей недели температура пойдёт на спад.