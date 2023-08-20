Санкт-Петербург, 21 августа, 2023, 00:09 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ведутся поиски пропавшей девочки двух лет. О происшествии сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей

В полицию вечером 20 августа обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома на проспекте Маршала Блюхера, 65 пропала её двухлетняя дочь.

Девочка с серо-голубыми глазами и русыми волосами, ростом 96 см, была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы, на голове была розовая панама.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодаре нашли 8-летнего Арсена И., который пропал 17 августа. Мальчик жив, написали поисковики.

Исчезнувший неожиданно месяц назад куратор международных фестивалей 54-летний Алексей Медведев обнаружен мёртвым на железнодорожных путях в Подмосковье.

Погибшему было 54 года, он пропал 21 июля — вышел из дома в Мытищах и не вернулся, на связь не выходил.