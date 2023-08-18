Мытищи, Московская область, 18 августа, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Исчезнувший неожиданно месяц назад куратор международных фестивалей 54-летний Алексей Медведев обнаружен мёртвым на железнодорожных путях в Подмосковье. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Иван Шилов ИА REGNUM

Погибшему было 54 года, он пропал 21 июля — вышел из дома в Мытищах и не вернулся, на связь не выходил.

Медведев был журналистом, киноведом, последние 20 лет занимался организацией крупных кинофестивалей в России, особенно известен как куратор знакового фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, сахалинского фестиваля «Край света» и других международных.

«Найден, погиб», — написали на своём сайте поисковики, которые публиковали информацию об Алексее Медведеве.

Причина и обстоятельства гибели не указаны, но известно, что тело найдено в Подмосковье рядом с железной дорогой.

В команде «Послание к человеку» Алексей Медведев был уже более десяти лет.