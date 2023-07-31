Талдом, Московская область, 31 июля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Женщина и девочка-подросток утонули в пожарном пруду в Талдомском районе Московской области. Об этом сообщил 31 июля источник РЕН ТВ.

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Мать и 14-летняя дочь гуляли возле пруда в садовом товариществе «Ягодное», расположенном у деревни Бельское. Девочка подошла к краю пруда, поскользнулась и упала в воду. Женщина, пытаясь её спасти, прыгнула в водоём.

«Спасти дочь не удалось. Мама тоже утонула», — рассказал источник.

Тела погибших доставлены в морг для экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Иркутской области в реке Уда утонули шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик, отправившиеся к воде без разрешения взрослых. Спасти их пытался проезжавший мужчина. Он вытащил девочку из воды, но она умерла. Позднее спасатели извлекли из реки тело мальчика.