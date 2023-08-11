Одинцово, Московская область, 11 августа, 2023, 08:43 — ИА Регнум. На складе в промышленной зоне в городе Одинцово Московской области ликвидировали открытое горение, сообщили 11 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Игорь Онучин/РИА Новости

«В 07:55 мск ликвидировано открытое горение в Одинцово», — процитировало представителя ведомства РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе в Одинцово вспыхнул вечером накануне, 10 августа. Возгорание распространилось на две тысячи квадратных метров, и в 23:53 мск его удалось локализовать.

Склад, на котором вспыхнул пожар, расположен в доме номер 30а на улице Зелёной. Причины ЧП выясняются.