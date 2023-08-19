Краснодар, 19 августа, 2023, 07:05 — ИА Регнум. В предстоящие выходные жителей Краснодарского края и Северного Кавказа ждёт аномальная жара до 39 градусов. Об этом ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Чуть ниже, 30 градусов, ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

dimitrisvetsikas1969 Жара

Специалист отметил, что 39 градусов «это не краснодарская погода, а турецкая».

Такие показатели характерны для юга Турции.

«Вот она будет такой на выходных и в течение первой половины следующей недели», — пояснил Роман Вильфанд, добавив, что причиной жары является антициклональный режим. Температура воздуха поднимется на 4–6 градусов выше нормы.

Жаркая погода будет и на юге Центрального федерального округа: в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Там будет 30 градусов и выше.

Также, по прогнозам метеоролога, сильно жарко будет в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях. С середины следующей недели температура пойдёт на спад.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с 23 августа температура воздуха составит не выше 20 градусов. По сравнению с прошлой неделей похолодает более чем на 10 градусов, сообщил Роман Вильфанд.