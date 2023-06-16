Москва, 16 июня, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Российские военные получили выплаты за уничтоженные в зоне СВО самолёты и вертолёты, сообщили 16 июня в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В 2023 году за каждый из уничтоженных 45 вертолётов и 71 самолёта ВВС Украины российские военные лётчики и операторы средств ПВО получили по 300 тысяч рублей.

Выплаты за уничтожение бронетанковой техники ВСУ получили военнослужащие подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск ВС РФ. За каждую единицу уничтоженной вражеской техники они получили в 2023 году по 100 тысяч рублей.

Как сообщил 16 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с начала проведения СВО выплаты за уничтожение техники ВСУ украинского и иностранного производства получили 10 257 российских военных.

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили 11 586 единиц техники ВСУ в 2022 году и 4415 — с начала этого года по конец мая.