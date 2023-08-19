Калининград, 19 августа, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 1:0.

Павел Лисицын/РИА Новости Игроки ФК «Урал» Алексей Каштанов и Александр Юшин

Единственный гол в матче забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

На данный момент «Урал» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, на счету команды 13 очков. «Балтика» идёт на 14-м месте с тремя очками.

Как сообщало ИА Регнум, московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1. Победу динамовцам принёс гол нападающего Фёдора Смолова с пенальти на 83-й минуте, после того как форвард ЦСКА Антон Заболотный сыграл рукой в своей штрафной.