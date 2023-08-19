Москва, 19 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок «Динамо» Фёдор Смолов

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный, который точно пробил головой в угол ворот с близкого расстояния.

В начале второго тайма, на 46-й минуте футболисты «Динамо» восстановили равновесие усилиями форварда Муми Нгамалё, который воспользовался грубой ошибкой защитника «армейцев» Кирилла Набабкина.

Победу динамовцам принёс гол нападающего Фёдора Смолова с пенальти на 83-й минуте, после того как Заболотный сыграл рукой в своей штрафной.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» обыграл со счётом 2:0 грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. На первой минуте встречи отличился Эдгар Севикян. Автором второго гола стал Тимур Сулейманов (38-я минута).