Вашингтон, 19 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Наступление Киева зашло в тупик из-за неспособности украинской армии пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом 19 августа написал обозреватель Дэниэл Уильямс в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге», — написал Уильямс.

Он добавил, что ВСУ хотели добиться успехов до начала зимы, но теперь это кажется маловероятным. По его словам, украинские солдаты описывают попытки наступления как движение от дерева к дереву.

Также он отметил, что отсутствие тщательно выработанной тактики ограничивает возможности ВСУ по проведению атак, из-за чего они не могут достичь результатов при наступлении.

Ранее The Wall Steet Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что чиновники в США и странах Европы потеряли веру в наступление ВСУ, так как изначально рассчитывали, что украинская сторона сможет провести успешную наступательную операцию до конца года. Авторы статьи отметили, что на Западе рассчитывали, что прорыв линии обороны ВС России вынудит российскую сторону к зиме согласиться на переговоры.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с тех пор не смогли добиться существенных успехов. При этом постоянные атаки на российские оборонительные позиции приводят к большим потерям в украинской армии. В Минобороны РФ 4 августа сообщили, что за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли в боях 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.