Москва, 19 августа, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Игоря Ясуловича, отметив, что он был истинной легендой кино и театральной сцены. Об этом 19 августа она написала в своём Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович

Любимова отметила, что с глубоким сожалением узнала о кончине народного артиста Российской Федерации, педагога, актера театра и кино, озвучивания и дубляжа Игоря Ясуловича.

«Игорь Николаевич был истинной легендой кино и театральной сцены, его мастерство и художественная индивидуальность тронули сердца многих зрителей», — добавила он, обратив внимание на то, что целые поколения любили и хорошо знали его образы, актёр оставил яркое творческое наследие, которое навсегда останется с соотечественниками.

Министр отметила, что роли и герои Ясуловича стали классикой, а театральные постановки и фильмы с его участием всегда находили отклик у зрителей.

Любимова обратила внимание на то, что народный артист внёс уникальный вклад как в развитие отечественной культуры, так и в воспитание молодого поколения артистов, актёра отличали преданность профессии, любовь к ученикам и к своему зрителю.

«Творчество Игоря Николаевича навсегда останется в наших сердцах. Светлая память великому актёру», — отметила министр культуры.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа стало известно о смерти народного артиста России Игоря Ясуловича, ему был 81 год. В последние дни актёр сильно болел и был госпитализирован. 14 августа сын актёра Алексей сообщил, что отца выписали из больницы и его самочувствие улучшилось.

Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича, назвав его актёром редкой пластической характерности.

Ясулович стал выпускником актёрского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии, в 1974 году окончил режиссёрский факультет. В кино дебютировал в роли физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». Среди его наиболее известных ролей — инженер Щукин в фильме «12 стульев», Виктор Николаевич в комедии «Бриллиантовая рука».

Актёр также снимался в таких картинах, как «Золотой телёнок», «По законам военного времени», «Через тернии к звездам», «Гардемарины, вперед!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других.

Ясулович также известен как актёр дубляжа. C 1994 года он служил в Московском театре юного зрителя, был художественным руководителем актёрского факультета ВГИКа и преподавателем в ГИТИСе.