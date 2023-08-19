Москва, 19 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Скончался народный артист России Игорь Ясулович. Ему был 81 год. В последние дни актёр сильно болел и был госпитализирован.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Народный артист России Игорь Ясулович

14 августа сын актёра Алексей сообщил, что отца выписали из больницы и его самочувствие улучшилось. В середине июля 81-летний актёр попал в одну из московских клиник.

По информации StarHit, Ясулович плохо себя чувствовал. Артисту потребовались две операции на почках. После этого врачи оценивали состояние пациента как средней тяжести.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — сообщили 19 августа ГИТИСе.

Ясулович окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), в 1974 году — режиссёрский факультет. В кино дебютировал в роли физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года».

Среди его наиболее известных ролей — Виктор Николаевич в комедии «Бриллиантовая рука», инженер Щукин в фильме «12 стульев».

Также Игорь Николаевич снимался в таких картинах, как «По законам военного времени», «Тот самый Мюнхгаузен», «Золотой теленок», «Гардемарины, вперед!», «Через тернии к звездам», «Самая обаятельная и привлекательная», и многих других.

Ясулович также известен как актёр дубляжа. C 1994 года он служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), был художественным руководителем актёрского факультета ВГИКа и преподавателем в ГИТИСе.