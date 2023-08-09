Москва, 9 августа, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз ждёт снижения цен на мясо в стране к концу августа — началу сентября. Как он отметил 9 августа, в настоящий момент происходит типичный сезонный рост цен.

Известия/Артем Коротаев

«С учётом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдет уже в конце августа — начале сентября. Говорим о небольшом росте цены, но это достаточно понятно, в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо», — ответил Патрушев на вопрос журналиста об оценке ситуации на продовольственном рынке.

По словам министра, ситуация не критична и цены выровняются. Предпосылок для их увеличения нет, подчеркнул Патрушев. Он подчеркнул, что страна полностью обеспечена мясом, дефицит в нём полностью отсутствует.

Ранее россиян предупредили о росте цен на чай и кофе. Сообщается, что это связано с девальвацией рубля, подорожанием импорта сырья и падением урожайности какао-бобов и чая. В беседе с ИА Регнум завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов заявил, что отдельные продукты питания в России традиционно растут в цене с наступлением осени. По его словам, кофе и чай обычно стабильны в цене, плавный рост наблюдается в рамках общей инфляции.