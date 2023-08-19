Уагадугу, 19 августа, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Речи о создании военной базы России в Буркина-Фасо не идёт. Об этом заявил министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Алексей Даничев/РИА Новости Министр обороны и ветеранов вооруженных сил Буркина-Фасо Кассум Кулибали

«Речь идёт не о приглашении иностранных войск или создании баз», — приводит РИА Новости его слова.

Не думаю, что это может решить проблему терроризма, добавил он, уточнив, что руководство страны знает, что на самом деле происходит в государстве.

«Нам трудно позволить другим солдатам умирать за нас. Нам нужно получить необходимые средства, чтобы мы сами могли вести свою борьбу», — подчеркнул министр.

Кулибали добавил, что в стране сейчас воплощается в жизнь новая концепция, которая подразумевает формирование небольших групп из населения для борьбы с террористами, она родилась по воли народа.

По его словам, руководство страны разрабатывает соответствующие юридические нормы, чтобы быть уверенным в том, что эти люди могут обращаться с оружием, а главное, что они соблюдают права человека.

Как передавало ИА Регнум, как минимум 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, боевиков-джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо. Уточняется, что боевики атаковали колонну торговцев в населённом пункте Ноао, близ города Битту. Нападавшие убили, по разным данным, полученным от выживших и свидетелей, от 20 до 25 человек. Кроме того, боевики разграбили и подожгли транспорт жертв. Один из торговцев сообщил о более чем 15 грузовиках с товарами, уничтоженных нападавшими.