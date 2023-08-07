Уагадугу, 7 августа, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Как минимум 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, боевиков-джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо. Об этом 7 августа сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в органах безопасности.

Уточняется, что боевики атаковали колонну торговцев в населённом пункте Ноао, близ города Битту. Нападавшие убили, по разным данным, полученным от выживших и свидетелей, от 20 до 25 человек. Кроме того, боевики разграбили и подожгли транспорт жертв. Один из торговцев сообщил о более чем 15 грузовиках с товарами, уничтоженных нападавшими.

Также отмечается, что около десяти человек получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в соседний город Битту, где расположено медучреждение.

Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, с 2015 года является эпицентром террористической активности. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок.

Ранее ИА Регнум сообщало о стрельбе в Буркина-Фасо рядом с расположенной в столице страны Уагадугу авиабазой. Причина произошедшего не уточнялась.

Осенью 2022 года в Буркина-Фасо произошёл государственный переворот, совершенный группой военных. Президент страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба был отстранен от власти. Инициаторы мятежа вышли в прямой эфир государственного телевидения и объявили, что он больше не является главой государства. По словам участников госпереворота, Дамиба потерял способность справляться с ухудшающейся ситуацией, касающейся кризиса в сфере безопасности и усиления боевиков. Новым главой Буркина-Фасо был назначен капитан Ибрагим Траоре.