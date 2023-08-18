Судак, Крым, 18 августа, 2023, 21:53 — ИА Регнум. В рамках фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» 18 августа художники расписали стены школы в Судаке портретами выдающихся личностей. В мероприятии также поучаствовали первый замуководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель арт-кластера «Таврида. АРТ» Сергей Першин и первые лица крупнейших молодёжных организаций страны.

Арт-кластер «Таврида. АРТ» совместно с Общероссийским общественно-государственном движением детей и молодёжи «Движение Первых» провели мастер-классы по оформлению стен судакской школы № 4 им. Героя Советского Союза Василия Савельева. Под руководством профессиональных художников 27 учеников медиастудии школы приняли участие в росписи стен и познакомились со всеми этапами создания муралов — от макета до нанесения краски.

В начале встречи художники рассказали гостям о выборе тематики оформления, представили свои задумки оформления фасада школы, а также поделились смыслами, которые они в них вложили. Кроме того, по результатам проектного семинара по обустройству пространства внешней территории школы будут преобразованы беседки и теневые навесы учреждения.

После презентации внутри здания художники Тавриды в режиме реального времени вместе с учениками школы приступили к росписи стен образовательного учреждения в концепции портретов выдающихся личностей. Одну из стен они посвятили легендарному советскому вратарю Льву Яшину, а на другой изобразили космонавта Юрия Гагарина, третью стену занял портрет поэта Александра Пушкина.

К художникам «Тавриды» присоединились художники Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Пространство одной из стен они решили отдать Герою Советского Союза Василию Савельеву, именем которого названа школа. В 1944 году танкист Василий Савельев героически сражался, участвуя в освобождении Судака от немецко-фашистских захватчиков. А в оформлении стены, посвященной Всероссийскому конкурсу «Большая перемена», под названием «Место, где твоим талантам есть место» вместе со школьниками приняли участие и высокопоставленные гости.

На встрече с первыми лицами ученики школы также представили свои костюмы для участия в Арт-шествии, которое состоится 19 августа в рамках фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ». Более 1000 творцов пройдут в праздничной колонне, воплощающей многогранные образы и культурные особенности России.

В рамках творческого патронажа школы арт-кластером «Таврида. АРТ» дети также регулярно посещают мастер-классы различных творческих и научных направлений на территории молодежно-просветительского курорта. Среди прочего, «Таврида. АРТ» закупила технику для медиастудии школы, в которой ученики теперь осваивают творческие профессии.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 августа Кириенко встретился с участниками «Движения первых» на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму. Он отметил, что проект стал не только неотъемлемой частью фестиваля, но и доброй традицией, а нет ничего важнее, чем сохранение традиций и в семье, и в стране. Он поддержал школьников и выразил восхищение родителям, которые бережно передают им свою любовь, уважение, увлечение, своё творчество.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Она входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).