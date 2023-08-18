Мелитополь, 18 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части села Работино Запорожской области. Об этом 18 августа сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

Он отметил, что ВСУ предпринимают постоянные попытки штурма. По его словам, они пытаются, как правило, без тяжёлой техники, просто живой силой просочиться внутрь населённого пункта.

«С утра опять попёрли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остаётся под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что минувшей ночью фронтовая авиация нанесла удары бомбами ФАБ-500 по скоплению живой силы и техники ВСУ в Орехове и ближайшем пригороде. После этого произошла продолжительная повторная детонация, что говорит о том, что, скорее всего, уничтожили один из складов с оружием, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа Рогов сообщил, что российские военные отбили танковую атаку ВСУ на подступах к Работино. По его словам, ВСУ предприняли попытку атаковать российские позиции на танках и американских БМП Stryker, но были остановлены на подступах и отошли, после чего по ним отработала авиация.

Как отметил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на запорожском направлении была отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Работино.