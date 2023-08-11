Киев, 11 августа, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Украина 11 августа начала переговоры с Великобританией о предоставлении Киеву гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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«Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность», — сказал он.

Ермак назвал Британию одним из основных стратегических партнёров Украины. Он также напомнил, что перед переговорами с Лондоном Киев провёл аналогичные консультации с Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, Ермак сообщил о переговорах с США по гарантиями безопасности 3 августа. Он заявил, что это предусматривает совместная декларация о поддержке Украины, согласованная на саммите НАТО в Вильнюсе, прошедшем в июле. Ермак также отметил, что формат переговоров, заданный в Вашингтоне, будут применять и на последующих переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за переговорами по поводу гарантий безопасности Украине. Он отметил, что обещания помощи Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе нарушают принцип неделимой безопасности, что наносит ущерб безопасности России.