Волгоград, 4 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгоградской области, сообщили 4 августа в управлении МВД России по региону в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ДТП произошло в ночь на 4 августа на 157-м км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский.

По данным ведомства, 70-летний водитель Toyota Auris выехал на «встречку», где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя.

В результате аварии на месте скончались водитель и 44-летний пассажир Toyota, а также 30-летняя пассажирка автомобиля Renault. Водитель Renault скончался в больнице. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на автотрассе в Петровском округе Ставропольского края. На момент ДТП в салоне ехали 28 пассажиров, автобус выполнял рейс Астрахань — Ставрополь.