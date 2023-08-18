Бухарест, 18 августа, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Футболисты киевского «Динамо» устроили потасовку с игроками греческого «Ариса» после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла в Бухаресте.

После окончания игры вратарь украинского клуба Георгий Бущан и ещё несколько игроков стали показывать провокационные жесты фанатам греческого клуба, которые после этого начали скандировать «Путин! Путин!»

К игрокам «Динамо» подбежали футболисты «Ариса». Возникла потасовка. Через некоторое время арбитр матча смог успокоить футболистов, показав несколько жёлтых карточек.

Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:1. Предыдущую игру выиграл «Арис» — 1:0. В серии пенальти точнее оказались игроки киевского клуба — 6:5.

Во время первого матча между этими командами, который прошёл 10 августа в Салониках болельщики греческой команды развернули баннер с текстом «Разгромите нацистов «Азова» (запрещённая в РФ террористическая организация), а также плакат с призывом «вышвырнуть нацистов из футбола».

Как ранее сообщало ИА Регнум, украинские футбольные фанаты оказались в центре скандала в Греции. Они разместили пост в поддержку хорватов, которых ранее полиция Афин арестовала за беспорядки и убийство местного болельщика. В греческих СМИ назвали хорватских фанатов фашистами и последователями усташей, которых поддерживают украинские фанаты.