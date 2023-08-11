Афины , 11 августа, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В Греции пост болельщиков киевского «Динамо» в поддержку хорватов, которых ранее полиция Афин арестовала за беспорядки и убийство болельщика, посчитали провокационным. Такую оценку действиям фанатов дало греческое государственное телевидение ERT.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Болельщики киевского «Динамо» перед матчем с «Арисом» в Салониках сделали провокационный, если не сказать больше, ход», ― указано в репортаже телеканала.

ERT добавил, что фанаты разместили на одном из сайтов фотографию двух ракет с подписью: «BBB ― короли Европы», «Мы поддерживаем наших братьев». По мнению журналистов телеканала, таким образом они продемонстрировали поддержку хорватам, арестованным после кровавого инцидента с насилием над фанатами в Неа-Филадельфия.

«Эта команда является побратимом загребского «Динамо» и имеет общую идеологию», ― говорится в репортаже ERT.

Отмечается, что футбольный клуб из Солоников принял все необходимые меры с целью не допустить никаких инцидентов и столкновений.

Объединение Bad Blue Boys (BBB) имеет репутацию националистов. Греческие СМИ называют хорватских фанатов фашистами и последователями усташей.

Как сообщало ИА Регнум, порядка 150–200 болельщиков команды из Загреба, несмотря на запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прибыли в Грецию на автобусах и автомобилях. Вечером 7 августа между болельщиками АЕК и загребского «Динамо» произошла массовая драка. Обе стороны пускали друг в друга зажигательные ракеты, бросались самодельными зажигательными устройствами и камнями, а также пользовались самодельными битами.

В результате драки 29-летний болельщик греческой команды получил множественные ножевые ранения и умер, ещё пять фанатов АЕК и три болельщика загребского «Динамо» получили травмы и попали в больницу.

Сотрудники полиции арестовали 96 участников драки.