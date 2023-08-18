Якутск, 18 августа, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» повредил шасси во время руления после посадки в аэропорту Якутска, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Ночью 17 августа в ходе руления после посадки самолёта Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял рейс по маршруту Батагай — Якутск, произошёл разрыв пневматика правой стойки шасси. На борту воздушного судна находились 31 пассажир и 4 члена экипажа, никто не пострадал, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что самолёт был отбуксирован к месту стоянки.

По данному факту сотрудники якутской транспортной прокуратуры организовали проверку. Уточняется, что по результатам проверки исполнения законодательства о безопасности полётов при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как передавало ИА Регнум, в Шереметьево 9 августа совершил посадку Airbus A-321, выполнявший рейс Белград — Казань, по причине срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе. В ходе экстренной посадки, которая прошла благополучно, никто не пострадал.