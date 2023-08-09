Москва, 9 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт экстренно приземлился в московском международном аэропорту Шереметьево, сообщили 9 августа в авиационных службах.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В Шереметьево совершил посадку Airbus A-321, выполнявший рейс Белград — Казань, по причине срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе», — процитировало представителя служб агентство ТАСС.

В ходе экстренной посадки, которая прошла благополучно, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля в Шереметьево аварийно сел пассажирский самолёт, следовавший из Улан-Удэ. У лайнера отказало шасси.

8 августа во время посадки в аэропорту города Мирного в Якутии лопнуло шасси у грузового самолёта Ан-24. Самолёт, в котором находились три члена экипажа, летел из Красноярска в Магадан. В результате ЧП никто не пострадал.