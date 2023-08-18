* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 августа, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шакиржона Улпиджанова. О депортации сообщила журналистам представитель МВД Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация)

Отмечается, что преступление произошло в Южной Корее. Обвиняемый без принуждения, добровольно дал деньги участнику ИГИЛ*, которые впоследствии были потрачены на покупку огнестрельного оружия. Улпиджанова задержали в Корее в марте.

По поручению Генпрокуратуры 17 августа он передан полиции РФ для доставки в Москву, пояснила Ирина Волк.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии задержали иностранца по подозрению в связях с террористами из «Исламского государства»*. Известно, что он оказался одним из нескольких лиц, «идентифицированных в рамках масштабных контртеррористических мероприятий».

Ранее ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Минводах. По данным спецслужбы, мужчина готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей. У задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи.