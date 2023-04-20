* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Минеральные Воды, Ставропольский край, , 19:06 — REGNUM В Ставропольском крае 20 апреля сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным спецслужбы, он готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

У задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами «Исламского государства» в ближневосточном регионе.

«На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ ― сторонника запрещённой международной террористической организации ИГИЛ», ― говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый по указанию зарубежных эмиссаров планировал совершить теракт «на одном из объектов массового пребывания людей». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля ФСБ сообщила о том, что пресекла деятельность одного из главарей ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Установлено, что гражданин Таджикистана планировал теракты в нескольких российских городах.

По данным спецслужб, задержанный создал ячейку террористической организации для совершения диверсий и терактов в Москве, Подмосковье и Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств. Их он должен были привести в действие в местах массового скопления людей, включая объекты РЖД.

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