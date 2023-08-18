ДНР, 18 августа, 2023, 05:41 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили об успешной работе подразделения группировки российской армии «Восток», бойцы которого сорвали ротацию ВСУ у села Урожайное в ДНР.

India Ministry of Defence ЗРК Акаш

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанёс огнём поражение по противнику, уничтожив две группы пехоты, миномётный расчёт. Также была сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ, поражены скопления живой силы, в том числе в лесополосах на окраинах населенного пункта.

Артиллерией уничтожены два танка, пункт временной дислокации боевиков в Угледаре, наземная станция управления беспилотниками в районе Новомихайловки, поражены опорные пункты и места скопления живой силы в районах Старомайорского, Приютного, Ровнополь и севернее Никольского.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа киевский режим предпринял очередную террористическую атаку при помощи беспилотника по находящимся в Москве и Московской области объектам.

Беспилотник поразили системами противовоздушной обороны. Дрон изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.