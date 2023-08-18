Москва, 18 августа, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Ранним утром 18 августа киевский режим предпринял очередную террористическую атаку при помощи беспилотника по находящимся в Москве и Московской области объектам, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Беспилотник поразили системами противовоздушной обороны. Дрон изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.

Возгораний и погибших нет, заявили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 18 августа в Москве временно закрыли воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилёты отложили. Часть рейсов перенесли в другие аэропорты.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в ночь на 18 августа ВСУ предприняли очередную атаку на столицу с применением БПЛА. При попытке пролёта в Москву беспилотник уничтожили. Его обломки упали в районе Экспоцентра. Здание одного из павильонов было незначительно повреждено.

В Чёрном море 17 августа в 22:55 мск ВСУ пытались атаковать морским безэкипажным катером российские корабли, которые выполняли задачи по контролю судоходства в 237 км юго-западнее Севастополя. Атаку отразили сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков». Цели удара противника не достигнуты, заявили в Минобороны РФ.