Вашингтон, 18 августа, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден согласен обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил японскому агентству Kyodo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Кирби при этом отметил, США готовы говорить о денуклеаризации за столом переговоров, но КНДР пока не дала положительный ответ.

Как сообщало ИА Регнум, из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Вашингтон и Токио решительно осуждают запуски ракет Северной Кореей и подтверждают «непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи на основе резолюций Совета Безопасности ООН».

Посол России в КНДР Александр Мацегора считает, что США и их сателлиты своими агрессивными действиями нагнетают обстановку на Корейском полуострове и подводят её к крайне опасной грани