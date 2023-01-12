Токио, 12 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. США работают с Южной Кореей и Японией над укреплением их трёхстороннего сотрудничества против КНДР, сообщает 12 января информационное агентство Рёнхап.

U.S. Air Force Американские солдаты с японским флагом

Об этом заявил в Вашингтоне госсекретарь Энтони Блинкен на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии. Он назвал действия Пхеньяна «безрассудными провокациями» и подтвердил поддержку США новой японской стратегии национальной безопасности, которая вооружит Токио средствами контрудара.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Вашингтон и Токио решительно осуждают запуски ракет Северной Кореей и подтверждают «непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи на основе резолюций Совета Безопасности ООН».

Блинкен и министр обороны США Лллойд Остин одобрили увеличение Японией своих оборонных расходов и поддерживают её планы на приобретение «средств контрудара».

Напомним, что в конце прошлого года Япония обнародовала свой план об удвоении в течение пяти лет расходов на национальную оборону и доведении их до двух процентов от валового внутреннего продукта страны.