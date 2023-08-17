Минск, 17 августа, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Отдельные части Вооружённых сил России пересекали границу Украины с территории Белоруссии, заявил 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. <…> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на её YouTube-канале.

При этом Лукашенко указал, что Минск не намерен вступать в военные действия на Украине, если ВСУ не будут пересекать границу с Белоруссией, но Белоруссия всегда будет помогать России, отметил также Лукашенко.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В этой горячей войне. Но помогать России мы будем всегда — это наши союзники», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Лукашенко в ходе этого интервью также заявил, что конфликта на Украине можно было избежать, а сейчас его можно остановить. Необходимы переговоры, которые должны начаться без предварительных условий, сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что цели военной спецоперации России «уже в принципе выполнены», поскольку очевидно, что Украина уже не будет столь агрессивной и прозападной, как прежде. Налаживание отношений между Россией и Украиной возможно, но это требует серьёзной работы, сказал также белорусский лидер.