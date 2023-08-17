Москва, 17 августа, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Сети 17 августа появилось видео, как женщина катается на гироскутере, держась за коляску, в которой лежит грудной ребёнок.

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В какой-то момент она потеряла равновесие и упала, а вместе с ней перевернулась и коляска с ребёнком. Ей поспешили помочь прохожие. Получила ли она или её малыш травмы, не сообщается.

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Как передавало ИА Регнум, 14 августа в Краснодаре мужчина на электросамокате сбил няню с грудным ребёнком на пешеходном переходе. Женщина с десятимесячным мальчиком на руках переходила дорогу по «зебре». Внезапно неизвестный сбил её с ног. Няня приняла удар на себя, пытаясь закрыть младенца, и упала на спину. Свидетели происшествия оказали помощь на месте. Врачи диагностировали у ребёнка перелом ключицы, у няни — многочисленные ушибы и гематому на голове.