Киев, 17 августа, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Власти Украины намеренно ослабили юг Одесской области, чтобы обвалить цены на зерно внутри страны, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возможно, кому-то в Киеве выгодно закрыть южный зерновой коридор, чтобы повысить значимость других маршрутов, переориентировать потоки и обвалить цены на зерно внутри страны», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в одном из портов Измаила была повреждена инфраструктура. В ночь на 16 августа серия взрывов была слышна в Рени.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина использовала портовые объекты в военных целях.

По его словам, киевский режим прикрывался зерновой сделкой в собственных интересах. В качестве подтверждения дипломат продемонстрировал видео, опубликованные в украинских социальных сетях.